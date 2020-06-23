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    Суспільство

    Порошенко провів телефонні переговори з головою МЗС Туреччини

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    Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету - Порошенко провів телефонні переговори з головою МЗС Туреччини
    Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету

    Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

    П’ятий Президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

    Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

    Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

    Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Петра Порошенка як п’ятого президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

    Відзначено важливу роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу, а також обговорено міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.

    Відзначено історичну важливість створення єдиної помісної Православної церкви України відповідно до вікових прагнень українського народу.

     

    Туреччина Петро Порошенко МЗС Європейська солідарність партії президент
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