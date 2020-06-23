Порошенко провів телефонні переговори з головою МЗС Туреччини



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Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету

Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

П’ятий Президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Петра Порошенка як п’ятого президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

Відзначено важливу роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу, а також обговорено міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.

Відзначено історичну важливість створення єдиної помісної Православної церкви України відповідно до вікових прагнень українського народу.