У Раді ще один депутат захворів на Covid-19



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Муса Магомедов написав, що почувається задовільно

Вчора відчув температуру і легке запаморочення, - написав Муса Магомедов

Позафракційний народний депутат Муса Магомедов заразився коронавірусом. Про це він повідомив у Facebook.

«Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на Covid-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура», – повідомив нардеп.

Нагадаємо, 24 вересня екснардеп Ігор Мосійчу повідомив, що директор НАБУ Ситник захворів на Covid-19.

Як повідомлялося, міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

Також головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 10 вересня заразився коронавірусом Covid-19.

17 вересня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом.

До слова, в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.



