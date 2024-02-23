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Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина
Попередньо, всередині пошкодженої будівлі можуть перебувати люди
фото: Сили оборони півдня України/Telegram

Один з уражених дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси

У ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства, загинула людина. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136. Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.

Наслідки ворожого удару по Одесі
Наслідки ворожого удару по Одесі
фото: Сили оборони півдня/Telegram

Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. А підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе.

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Один з уражених дронів впав на будівлю підприємства
Один з уражених дронів впав на будівлю підприємства
фото: Сили оборони півдня/Telegram

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки
фото: Сили оборони півдня/Telegram

Триває гасіння пожежі і пошуково-рятувальна операція.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого в Одесі пролунав вибух.

Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого, у Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини.

Теги: Одещина Одеса ворог безпілотник вибух пожежа

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