США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів – Reuters

Санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї

Сполучені Штати у п'ятницю, 23 лютого, запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо, пише Reuters.

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Чиновник зазначив, що вжиті у партнерстві з іншими країнами заходи, будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, а також на компанії у третіх країнах, які допомагають полегшити доступ Росії до потрібних їй товарів.

За його словами, Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

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«Завтра ми запровадимо сотні санкцій просто тут, у Сполучених Штатах, але важливо відступити та пам’ятати, що ці дії вживає не лише Америка», – сказав Адейемо.

Він зазначив, що санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї та уповільнити доступ країни-агресора до доходів, необхідних їй для підтримки економіки та виробництва зброї.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

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До слова, 21 лютого, посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії.