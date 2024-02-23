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Надання Україні далекобійних ракет Atacms. Білий дім зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Надання Україні далекобійних ракет Atacms. Білий дім зробив заяву
Оснащення ЗСУ версіями Atacms зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі наголосив, що інші версії ракет Atacms, наданих США, українські війська використали «з користю»

Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет Atacms великої дальності. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Ми вже надавали Україні версію ракет Atacms, відому як Apam (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини), і вони застосовували їх із користю», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями Atacms зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

«Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії Atacms більшої дальності», – наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності.

Зазначалося, що в разі схвалення Конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги.

Як повідомлялося, голова міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ЄС нібито склав рекомендації для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.

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Теги: США фінансування Україна озброєння

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