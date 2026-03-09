Головна Країна Події в Україні
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)
Уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16»
фото: скриншот з відео

Ліквідовано мобільну вогневу групу противника

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16».

Ба більше, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами.

До слова, у ніч проти 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. Під атакою безпілотників, ймовірно, опинився завод ПАО «Акрон». 

Теги: Крим війна ВМС

На що насправді розраховує Іран і чого не врахував Трамп
Війна в Ірані. Трамп не врахував головного
3 березня, 16:09
Українсько-російські переговори, схоже, зайшли в глухий кут
Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія
3 березня, 12:47
Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
10 лютого, 09:33
Російське командування кидає іноземців у бій фактично одразу після прибуття
Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
12 лютого, 15:18
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
16 лютого, 13:08
Дональд Трамп прагне організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
24 лютого, 10:25
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде втручатися у події на Близькому Сході
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
3 березня, 08:12
Ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв зауважив, що будь-яку інфраструктуру, зокрема і водну, важко повністю зруйнувати
Чи будуть українці сидіти без води через обстріли? Експерти дали прогноз
5 березня, 10:58
Американська військова техніка припаркована на американській базі в Тондучхоні під час навчань союзників
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Сьогодні, 09:30

Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)
Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
