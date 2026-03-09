Сили оборони вразили десантний катер РФ у Криму (відео)

Ліквідовано мобільну вогневу групу противника

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16».

Ба більше, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами.

До слова, у ніч проти 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. Під атакою безпілотників, ймовірно, опинився завод ПАО «Акрон».