Російський військовий після полону воює за Україну

Після переходу на бік України від Чорного відмовилися рідні

Росіянин із позивним Чорний, який на початку повномасштабного вторгнення воював у складі армії РФ, після полону перейшов на бік України та нині захищає її у складі Російського добровольчого корпусу. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Чоловік розповів, що до російських окупаційних військ долучився на початку 2022 року. У грудні того ж року його підрозділ відправили до тимчасово окупованого Енергодара на Запоріжжі. За його словами, російським військовим обіцяли, що місцеві жителі нібито підтримують армію РФ.

«Нам говорили, що нас там мало не з розкритими обіймами зустрінуть. Що всі раді й задоволені. А дивишся на людей – звичайні цивільні просто своїми тілами блокували техніку, яка намагалася туди зайти», – розповів росіянин.

Побачивши реальну ситуацію та дії командування, чоловік вирішив залишити російську армію. Однак його разом із п’ятьма іншими військовими покарали та перекинули на Донецький напрямок.

Там підрозділ, за його словами, фактично залишили без підтримки.

«Нас і відправили для цього – щоб ми побули маячком, щоб було зрозуміло, є противник чи ні, ліквідують нас чи ні», – пояснив Чорний.

Зрештою він вирішив здатися українським військовим. Чоловік каже, що навіть думав про смерть, адже повертатися до російської армії не збирався.

«Я, здається, сказав охоронцю, щоб він мене пристрелив. Була така думка. Бо назад я теж не збирався», – розповів він.

Після двох місяців у полоні росіянин долучився до Російського добровольчого корпусу і почав воювати на боці України. За його словами, досвід служби в армії РФ допомагає передавати важливу інформацію про розташування російських сил.

«В Енергодарі – місця скупчення противника, де він може перебувати, де розташована техніка… дуже багато різної інформації», – зазначив боєць.

Він також розповів, що після переходу на бік України від нього відмовилися рідні. Попри це, чоловік каже, що не хоче воювати разом із російськими військовими.

«Я не хочу брати участь у цьому разом із ними… Я для себе прийняв рішення – краще буду захищати», – підсумував він.

