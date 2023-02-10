Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Загалом вдалося повернути тіла 888 наших оборонців

У п'ятницю, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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«Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

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Нагадуємо, що для родичів захисників працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

До слова, нещодавно відбувся великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний.