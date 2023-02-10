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Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна повернула тіла 61 полеглого захисника
Україна повернула рідним тіла 61 загиблого військового
фото: Радіо Свобода (ілюстративне)

Загалом вдалося повернути тіла 888 наших оборонців

У п'ятницю, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

Нагадуємо, що для родичів захисників працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

До слова, нещодавно відбувся великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний.

Теги: Україна війна

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