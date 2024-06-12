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Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
Прима-балерина Світлана Захарова не виступатиме у Словенії
фото: Риа Новости

Концерт Modanse не відбудеться у Словенії

У Словенії скасовано балет за участю російської танцівниці балету Великого театру українського походження Світлани Захарової. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

«Черговий концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проєктом «Моданс» НЕ відбудеться в Словенії», – йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що завдяки комплексній роботі Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано.

«Російська культура – культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого «великого мистецтва» на світових сценах та майданчиках», – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що раніше у Південній Кореї було скасовано балет за участю Світлани Захарової через дипломатичні суперечки щодо її підтримки президента Росії Володимира Путіна. Спершу українське посольство в Кореї засудило показ балету Modanse про життя Коко Шанель із Захаровою у головній ролі, обґрунтувавши це тим, що танцівниця активно схвалювала злочинні дії російського режиму в Україні.

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Теги: Україна Словенія балет концерт

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