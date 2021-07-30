У Туреччині зросла кількість жертв лісових пожеж

Влада в Мармарисі розпочала евакуацію місцевих жителів і туристів з готелів

Внаслідок масштабних лісових пожеж в Туреччині загинули вже чотири людини, вогонь поширився на сім провінцій. Про це повідомив у Twitter міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Зазначається, що четверта людина загинула в Мармарисі. Через лісові пожежі постраждали 183 осіб. Активними залишаються двадцять пожеж в семи провінціях Туреччини.

Влада в Мармарисі розпочала евакуацію місцевих жителів і туристів з готелів.

До слова, МЗС готується повертати громадян України з Туреччини.

Впродовж 29 липня нові пожежі виникли недалеко від курортів Мармаріс та Бодрум, але у Бодрумі в безпосередній близькості від готелів пожежу вже взяли під контроль.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

Також повідомлялося, що Україна відправить до Туреччини пожежний літак.

До слова, на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.