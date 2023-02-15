Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу

Держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення

Блінкен: «Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною»

Якщо світ визнає анексію українських території російським диктатором Володимиром Путіним, то це в майбутньому відкриє шлях для всіх агресорів у світі. Які схочуть зробити те саме, знаючи, що не понесуть покарання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню NPR.

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«Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: «Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати», то це відкриє скриньку Пандори в усьому світі для агресорів, які скажуть: «Ну що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук», – заявив Блінкен.

При цьому держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення. «Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною», – додав Блінкен.

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Нагадаємо, Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають позапланове засідання напередодні повномасштабного вторгнення 22 лютого. На ньому планується розгляд законів про «інтеграцію» до російського правового поля тимчасово окупованих українських територій.