Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу
Держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення
фото з відкритих джерел

Блінкен: «Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною»

Якщо світ визнає анексію українських території російським диктатором Володимиром Путіним, то це в майбутньому відкриє шлях для всіх агресорів у світі. Які схочуть зробити те саме, знаючи, що не понесуть покарання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню NPR.

«Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: «Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати», то це відкриє скриньку Пандори в усьому світі для агресорів, які скажуть: «Ну що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук», – заявив Блінкен.

При цьому держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення. «Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною», – додав Блінкен.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають позапланове засідання напередодні повномасштабного вторгнення 22 лютого. На ньому планується розгляд законів про «інтеграцію» до російського правового поля тимчасово окупованих українських територій.

Читайте також:  Смерть Путіна, наступник Зеленського і закінчення війни. Що згенерував штучний інтелект?
Теги: війна путін смерть Державна Дума Україна президент штучний інтелект Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анексія окупованих територій: Зеленський визнав нікчемними укази Путіна
Анексія окупованих територій: Зеленський визнав нікчемними укази Путіна
4 жовтня, 2022, 16:46
Боррель заявив, що ЄС має посилити військову підтримку України
Російська анексія українських територій унеможливлює закінчення війни, – Боррель
2 жовтня, 2022, 03:57
Дуда: «Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресор не буде вигнаний»
Анексія територій України. Польща зробила заяву
30 вересня, 2022, 19:22

Політика

Міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні
Міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу
Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів
Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів
СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)
СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)
Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського раптом заговорив про підтримку України
Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського раптом заговорив про підтримку України
Російська оборонна промисловість критично послаблюється – британська розвідка
Російська оборонна промисловість критично послаблюється – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
46K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
25K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
17K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
14K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту