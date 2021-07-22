Майже 250 нових хворих: у Києві зростає кількість випадків Covid-19

Минулої доби в Києві та області від ускладнень коронавірусної хвороби померли п'ять осіб

За минулу добу, 21 липня, у Києві коронавірус виявлено у 246 людей. Це на 14 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 20 липня було 232 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 217 437 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 150 осіб (за добу 21 липня – 201)

померли 5 224 особи (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 000 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 9 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 13 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 772 особи (за добу 21 липня – 26)

померли 2 765 людей (за добу – 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 246 656 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 21 липня зафіксовано 726 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Нагадаємо, за добу 20 липня в Києві було виявлено 232 хворих на коронавірус.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

Із 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі зможуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

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