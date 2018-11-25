Порошенко зв'язався з лідерами ЄС та НАТО через дії РФ в Азовському морі



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Російські кораблі в Азовському морі

Порошенко перебуває у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО

Останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗС України - акт агресії, спрямований на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Про це ввечері 25 листопада заявили у прес-службі адміністрації президента України щодо агресивних дій РФ в акваторії Азовського моря.

«Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден. Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями», - заявили в АП.

В адміністрації повідомили, що з цією метою президент України Петро Порошенко перебуває у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО.

«Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни G7 та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-Керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ», - зазначили в Адміністрації президента.

Також в АП повідомили, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією АР Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною Асамблеєю ООН вже у грудні.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

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Як стало відомо, пізніше Росія таки застосувала зброю проти групи кораблівВійськово-морських сил України, що знаходяться в районі Керченської протоки.