Туапсе атакували дрони: під ударом НПЗ «Роснафти»

Місцеві повідомили про пожежу на території НПЗ

У російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, пише «Главком».

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, удари могли припасти по резервуарах Туапсинського нафтопереробного заводу, який належить «Роснафті».

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.