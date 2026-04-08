Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)

Сили оборони підтвердили успішний удар по нафтобазі в анексованій Феодосії

Збройні Сили України завдали потужного удару по паливному ресурсу ворога у Криму

У ніч на 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна влада перекрила під’їзди до об’єкта, а вогонь не можуть приборкати вже кілька годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал «Кримський вітер».

Повідомляється, що серія вибухів у районі нафтоналивного термінала пролунала близько 1:00. Одразу після цього над об’єктом піднявся високий стовп диму та заграва, яку було видно з різних частин міста. Нині нафтобаза продовжує палати.

Масштаб пошкоджень наразі встановлюється, проте судячи з тривалості пожежі, ураження можуть бути значними.

Проросійські пабліки Феодосії підтверджують «ситуацію, що склалася», не вдаючись у деталі причин займання.

Наразі відомо про запровадження обмежень у місті:

Вулиці, що ведуть до нафтобази, повністю перекриті для руху транспорту.

На місці працюють посилені загони рятувальників та силовиків.

Сили безпілотних систем підтвердили ураження резервуарів з паливом на нафтовому терміналі у Феодосії і оприлюднили відео.

☄️🔥У Криму Сили безпілотних систем уразили резервуари з паливом на нафтовому терміналі у Феодосії, - Мадяр



Також під вогонь потрапили ЗРК «Бук», «Тор», «Зоопарк» та жива сила російських окупантів. pic.twitter.com/T0fsqzvx8B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 8, 2026

Нагадаємо, 7 квітня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження фрегата та низки інших об’єктів російської терористичної армії.