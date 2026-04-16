Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном

Дональд Трамп високо оцінив переговори між США та Іраном

Президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном, стверджуючи, що Тегеран погодився на речі, на які не погодився два місяці тому, маючи на увазі ядерну програму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами американського лідера, ключовим досягненням є підтвердження того, що країна не матиме ядерного озброєння.

«Отже, дуже важливо, що Іран не має ядерної зброї, і вони погодилися на це. Іран погодився на це, і вони погодилися на це дуже переконливо», – сказав Трамп.

Спілкуючись із медіа біля Білого дому, Трамп наголосив на важливості цієї згоди та додав, що іранська сторона готова передати так званий «ядерний пил», який знаходиться у підземних об'єктах, що зазнали авіаударів США минулого літа. Президент підкреслив, що наразі між країнами існує низка домовленостей, а сам переговорний процес отримав його високу оцінку.

Окремо Трамп заперечив інформацію про те, що ймовірна пауза у збагаченні урану Іраном обмежиться лише 20 роками. Він заявив, що досягнуті домовленості щодо відмови від ядерної зброї не мають подібних часових рамок і є значно масштабнішими.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня.

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». Бартіромо також зазначила, що п