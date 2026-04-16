Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном

glavcom.ua
фото: AP

Дональд Трамп високо оцінив переговори між США та Іраном

Президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном, стверджуючи, що Тегеран погодився на речі, на які не погодився два місяці тому, маючи на увазі ядерну програму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами американського лідера, ключовим досягненням є підтвердження того, що країна не матиме ядерного озброєння.

«Отже, дуже важливо, що Іран не має ядерної зброї, і вони погодилися на це. Іран погодився на це, і вони погодилися на це дуже переконливо», – сказав Трамп. 

Спілкуючись із медіа біля Білого дому, Трамп наголосив на важливості цієї згоди та додав, що іранська сторона готова передати так званий «ядерний пил», який знаходиться у підземних об'єктах, що зазнали авіаударів США минулого літа. Президент підкреслив, що наразі між країнами існує низка домовленостей, а сам переговорний процес отримав його високу оцінку.

Окремо Трамп заперечив інформацію про те, що ймовірна пауза у збагаченні урану Іраном обмежиться лише 20 роками. Він заявив, що досягнуті домовленості щодо відмови від ядерної зброї не мають подібних часових рамок і є значно масштабнішими. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. 

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». Бартіромо також зазначила, що п

Читайте також

Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила РФ ноту протесту
9 квiтня, 18:54
США витратили до $31 млрд за п’ять тижнів війни з Іраном
Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди
7 квiтня, 16:07
Алею висадили до четвертої річниці визволення Київщини від російських окупантів
В Ірпені висаджено алею туй у пам’ять про полеглих захисників Київщини (фото)
2 квiтня, 18:33
Окупанти знищили житлові будинки у Бородянці в 2022 році під час окупації
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
31 березня, 10:19
Україна в «коаліції проти Ірану»? Що відбувається насправді
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається
27 березня, 16:40
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
25 березня, 05:44
Ворог завдав удару по центру міста Житомир
РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил
24 березня, 19:25

Політика

Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
Трамп заявив, що має право не погоджуватися з Папою Римським щодо війни в Ірані
Трамп заявив, що має право не погоджуватися з Папою Римським щодо війни в Ірані
Іран вимагає включити Ліван до мирної угоди зі США
Іран вимагає включити Ліван до мирної угоди зі США
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
