Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів

У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай»

Українські захисники завдали успішних ударів по критичних об’єктах російських окупантів. Серед знищеного – радіолокаційний комплекс «Валдай», призначений для боротьби з дронами, а також склади противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Генштаб повідомив, що у ніч на 27 березня Сили оборони України здійснили успішну операцію у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

«Силі оборони України вразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» біля Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним дронам», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Що ще уражено:

наземну станцію управління дронів «Форпост» в Євпаторії;

командний пункт противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області;

склад боєприпасів противника в районі Мангуша у Донецької області;

склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (Донецька область) та Новоселівки (Запорізька область).

Також у Генштабі повідомили, що уражено район зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. При цьому у Генштабі додали, що масштаби завданих збитків та втрати ворога ще уточнюються.

Радіолокаційний комплекс «Валдай»

Цей комплекс є відносно новою розробкою РФ, спеціально створеною для виявлення та придушення надмалих безпілотників. Його втрата суттєво послаблює локальний захист окупантів від українських дронів.

Ключові особливості комплексу:

Виявлення «невидимок»: Комплекс здатен помічати дрони з надзвичайно малою площею розсіювання, які звичайна протиповітряна оборона часто «пропускає».

Три канали роботи: Він поєднує радіолокацію, тепловізор (оптику) та радіотехнічну розвідку. Це дозволяє не лише бачити дрон, а й знаходити пульт керування та самого оператора.

Придушення: «Валдай» не просто фіксує ціль, а й має власні модулі радіоелектронної блротьби для глушіння сигналів навігації та зв'язку безпілотників.

Мобільність: Система розміщена на базі тривісного автомобіля Камаз, що дозволяє ворогу швидко розгортати її на критичних ділянках фронту.

Орієнтовна вартість комплексу становить від $10 до $15 млн за одну одиницю.

«Главком» писав, що Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

Раніше зазначалось, що успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.