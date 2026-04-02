Міноборони закупило рекордну кількість мін і боєприпасів для дронів

Федоров каже, що оборонне відомство оновило річну потребу та значно збільшує закупівлі в ключових категоріях

За словами міністра оборони, до кінця року обсяги закупівель озброєння будуть значно більшими

Агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«До кінця року обсяги будуть значно більшими. Як результат системного нарощування закупівель, підрозділи швидше отримують засоби ураження безпосередньо на фронті», – каже він.

Глава Міноборони зазначив, що інженерні міни знищують ворожу техніку та змушують її рухатися за сценарієм українських військових – у «вогневі мішки». Вартість однієї міни значно нижча за техніку, яку вона зупиняє або знищує.

Боєприпаси до БпЛА дають змогу точково працювати по піхоті та легкій техніці без використання дорогих боєприпасів великого калібру. Вони дістають ворога там, де інші засоби не ефективні, і зберігають ресурси для складніших цілей.

«Військо потребує цих позицій у великих обсягах, тому продовжуємо масштабувати постачання. Разом із Силами оборони активно рухаємося за планом війни. Одне з ключових завдань – посилити підрозділи та забезпечити їх необхідними засобами», – наголосив урядовець.

Федоров каже, що Міноборони вже оновило річну потребу та значно збільшує закупівлі в ключових категоріях: FPV-дрони, розвідувальні та ударні БпЛА, боєприпаси до них, інженерні міни та інші рішення, які щодня визначають ефективність на полі бою.

«Пріоритет команди – трансформація системи закупівель. Наша мета – зробити її однією з найпрозоріших і найефективніших у світі. Закупівлі мають працювати швидко й без бюрократії. Від швидкості контрактування та постачання безпосередньо залежить життя військових на фронті», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує роботу із синхронізації національної системи державного гарантування якості з міжнародними вимогами, зокрема стандартами ISO та стандартами НАТО серії AQAP.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні сотні одиниць важкого озброєння, яке стало одним із ключових факторів стримування російської армії на полі бою. Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).