Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міноборони закупило рекордну кількість мін і боєприпасів для дронів

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Федоров каже, що оборонне відомство оновило річну потребу та значно збільшує закупівлі в ключових категоріях
фото: АрміяInform (ілюстративне)

Агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«До кінця року обсяги будуть значно більшими. Як результат системного нарощування закупівель, підрозділи швидше отримують засоби ураження безпосередньо на фронті», – каже він.

Глава Міноборони зазначив, що інженерні міни знищують ворожу техніку та змушують її рухатися за сценарієм українських військових – у «вогневі мішки». Вартість однієї міни значно нижча за техніку, яку вона зупиняє або знищує.

Боєприпаси до БпЛА дають змогу точково працювати по піхоті та легкій техніці без використання дорогих боєприпасів великого калібру. Вони дістають ворога там, де інші засоби не ефективні, і зберігають ресурси для складніших цілей.

«Військо потребує цих позицій у великих обсягах, тому продовжуємо масштабувати постачання. Разом із Силами оборони активно рухаємося за планом війни. Одне з ключових завдань – посилити підрозділи та забезпечити їх необхідними засобами», – наголосив урядовець.

Федоров каже, що Міноборони вже оновило річну потребу та значно збільшує закупівлі в ключових категоріях: FPV-дрони, розвідувальні та ударні БпЛА, боєприпаси до них, інженерні міни та інші рішення, які щодня визначають ефективність на полі бою.

«Пріоритет команди – трансформація системи закупівель. Наша мета – зробити її однією з найпрозоріших і найефективніших у світі. Закупівлі мають працювати швидко й без бюрократії. Від швидкості контрактування та постачання безпосередньо залежить життя військових на фронті», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує роботу із синхронізації національної системи державного гарантування якості з міжнародними вимогами, зокрема стандартами ISO та стандартами НАТО серії AQAP.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні сотні одиниць важкого озброєння, яке стало одним із ключових факторів стримування російської армії на полі бою. Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Теги: Міноборони Михайло Федоров озброєння держзакупівлі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua