  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка

    Боже, бережи Київ і Україну - У Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка
    Боже, бережи Київ і Україну
    фото з відкритих джерел

    Киянам треба залишатися в укриттях!

    Незабаром у Києві почнеться масований ракетний обстріл. Про це з посиланням на дані розвідки повідомила народна депутатка із фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

    «Всім приготуватись. За даними розвідки, через 30 хвилин (інформація опублікована о 22.50 – ред.) на Київ буде летіти все, що є у фашистської родини. Прохання всім сховатися у сховища!», – написала Геращенко.

    Вона попросила передавати цю інформацію далі.

    «Боже бережи Київ і Україну!», – наголосила депутатка.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що за 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів.

    Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

    Також Кличко закликав бізнес надати допомогу киянам, які перебувають в укриттях та метро. Як відомо, метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто.

    Крім того, уранці російські окупанти пробували висадитися на лівому березі Києва – МВС.

    Читайте також:
    Теги: Європейська солідарність Київ Ірина Геращенко обстріл Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка