У Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка

Киянам треба залишатися в укриттях!

Незабаром у Києві почнеться масований ракетний обстріл. Про це з посиланням на дані розвідки повідомила народна депутатка із фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Всім приготуватись. За даними розвідки, через 30 хвилин (інформація опублікована о 22.50 – ред.) на Київ буде летіти все, що є у фашистської родини. Прохання всім сховатися у сховища!», – написала Геращенко.

Вона попросила передавати цю інформацію далі.

«Боже бережи Київ і Україну!», – наголосила депутатка.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що за 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів.

Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

Також Кличко закликав бізнес надати допомогу киянам, які перебувають в укриттях та метро. Як відомо, метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто.

Крім того, уранці російські окупанти пробували висадитися на лівому березі Києва – МВС.

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