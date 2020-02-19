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    Український літак з евакуйованими вилетів з Уханя

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    <span>Літак вирушить в Україну через Казахстан</span> - Український літак з евакуйованими вилетів з Уханя
    Літак вирушить в Україну через Казахстан
    Фото: china.mfa.gov.ua

    Перед польотом пасажири пройшли медико-санітарний контроль щодо виявлення ознак зараження коронавірусом

    Літак української авіакомпанії SkyUp із 77 евакуйованими громадянами о 0.30 20 лютого (18.30 19 лютого за Києвом) вилетів з аеропорту «Ухань». Про це повідомило посольство України у КНР.

    Перед польотом пасажири пройшли медико-санітарний контроль щодо виявлення ознак зараження коронавірусом.

    Уже на борту літака українські медики провели інструктаж евакуйованих, повідомили в дипмісії.

    Усі пасажири здорові, заявив заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль.

    Держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць говорив, що з Уханя евакуювали 48 українців і 29 іноземців, двоє з них вийдуть у Казахстані.

    Планують, що спецрейс повернеться в Україну вранці 20 лютого.

    Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

    Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

    Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

    Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

    Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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