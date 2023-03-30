Деокупація Криму: від страху росіяни створюють приватні військові компанії

Розвідка: «Якщо Аксьонови та інші злочинці в Криму хочуть конвой, то Україна здатна його забезпечити»

Російські загарбники створюють ПВК в тимчасово окупованому Криму в межах підготовки до бойових дій на півострові, але більше – заради особистої безпеки та для забезпечення недоторканності награбованого майна. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

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Окупанти створюють так звані приватні військові компанії в очікуванні деокупації півострова. Але значною мірою цей крок також здійснюється заради особистої безпеки та для недоторканності награбованого майна. Власне, з цією метою свою приватну військову компанію створює російська корпорація «Газпром».

У той же час Черняк зауважив, що велике питання, чи допоможе окупантам приватна армія.

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«Якщо Аксьонови та інші злочинці в Криму хочуть конвой, то Україна здатна його забезпечити: здатись і понести законну відповідальність – наразі аж ніяк не найгірший сценарій, адже потім такої опції вже може й не бути», – наголосив він.

Як повідомлялося, призначений Кремлем «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну приватну військову компанію «Конвой», якою керує «права рука» засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Костянтин Пікалов.