«Укрзалізниця» оприлюднила список евакуаційних потягів на 27 квітня

Стало відомо, до яких міст України сьогодні можна евакуюватися потягом

«Укрзалізниця» продовжує призначати евакуаційні потяги. У середу, 27 квітня, деякі з них будуть курсувати з гарячих точок нашої країни. Сьогодні призначено шість рейсів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій. Ворог завдав удару по залізниці на заході та в центрі України.

Як відомо, все більше українців повертається з-за кордону – «Укрзалізниця». Українські громадяни все ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішнім паспортом.

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