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    «Укрзалізниця» оприлюднила список евакуаційних потягів на 27 квітня

    Розклад рейсів опублікував перевізник - «Укрзалізниця» оприлюднила список евакуаційних потягів на 27 квітня
    Розклад рейсів опублікував перевізник
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо, до яких міст України сьогодні можна евакуюватися потягом

    «Укрзалізниця» продовжує призначати евакуаційні потяги. У середу, 27 квітня, деякі з них будуть курсувати з гарячих точок нашої країни. Сьогодні призначено шість рейсів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
    • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
    • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

    Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій. Ворог завдав удару по залізниці на заході та в центрі України.

    Як відомо, все більше українців повертається з-за кордону – «Укрзалізниця». Українські громадяни все ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішнім паспортом.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оприлюднила список евакуаційних потягів на 27 квітня