«Укрзалізниця» оприлюднила список евакуаційних потягів на 27 квітня
Стало відомо, до яких міст України сьогодні можна евакуюватися потягом
«Укрзалізниця» продовжує призначати евакуаційні потяги. У середу, 27 квітня, деякі з них будуть курсувати з гарячих точок нашої країни. Сьогодні призначено шість рейсів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли п'ять залізничних станцій. Ворог завдав удару по залізниці на заході та в центрі України.
Як відомо, все більше українців повертається з-за кордону – «Укрзалізниця». Українські громадяни все ще мають можливість виїхати за кордон за внутрішнім паспортом.