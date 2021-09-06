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    «Укрзалізниця» планує закупити у США локомотивів на $10 млрд

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    Перший контракт із General Electric Україна підписала у 2018 році - «Укрзалізниця» планує закупити у США локомотивів на $10 млрд
    Перший контракт із General Electric Україна підписала у 2018 році
    Фото: Urm.media

    Для придбання великої партії рухомого складу планується залучити кредитні кошти

    Україна очікує на фінансування закупівлі локомотивів General Electric. Про це йдеться у Плані трансформації країни, презентованому Володимиром Зеленським під час візиту до США, повідомляє Urm.media.

    Кількість локомотивів наразі невідома, але загальна сума фінансування даного проєкту встановлена на рівні $10 млрд. Програму планується реалізувати до 2023 р.

    Нагадаємо, з переліку три пункти прямо стосуються залізниці:

    • будівництво євроколій від кордону до Києва та до Одеси (бюджет $10 млрд);
    • Будівництво веж для базових станцій мобільного зв'язку вздовж залізничних шляхів (бюджет $163 млн);
    • Постачання локомотивів General Electric (бюджет $10 млрд).

    Зауважимо, наразі мова йде лише про наміри української сторони.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» підписала договір з General Electric Transportation на $1 млрд на постачання локомотивів у 2018 році. Перший локомотив Україна отримала того ж року, а надалі вони постачалися кількома партіями. Ціна одного транспортного засобу становила $4,68 млн. Пізніше в Укрзалізниці розповіли, що вирішили продовжити закупівлю локомотивів цього бренду для вітчизняного залізничного сполучення.

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    Теги: США Укрзалізниця General Electric новости
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    «Укрзалізниця» планує закупити у США локомотивів на $10 млрд