«Укрзалізниця» планує закупити у США локомотивів на $10 млрд

Перший контракт із General Electric Україна підписала у 2018 році

Для придбання великої партії рухомого складу планується залучити кредитні кошти

Україна очікує на фінансування закупівлі локомотивів General Electric. Про це йдеться у Плані трансформації країни, презентованому Володимиром Зеленським під час візиту до США, повідомляє Urm.media.

Кількість локомотивів наразі невідома, але загальна сума фінансування даного проєкту встановлена на рівні $10 млрд. Програму планується реалізувати до 2023 р.

Нагадаємо, з переліку три пункти прямо стосуються залізниці:

будівництво євроколій від кордону до Києва та до Одеси (бюджет $10 млрд);

Будівництво веж для базових станцій мобільного зв'язку вздовж залізничних шляхів (бюджет $163 млн);

Постачання локомотивів General Electric (бюджет $10 млрд).

Зауважимо, наразі мова йде лише про наміри української сторони.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» підписала договір з General Electric Transportation на $1 млрд на постачання локомотивів у 2018 році. Перший локомотив Україна отримала того ж року, а надалі вони постачалися кількома партіями. Ціна одного транспортного засобу становила $4,68 млн. Пізніше в Укрзалізниці розповіли, що вирішили продовжити закупівлю локомотивів цього бренду для вітчизняного залізничного сполучення.

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