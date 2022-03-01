«Укрзалізниця» попередила українців про фейкові евакуаційні потяги

У мережі почали поширювати фейкову інформацію про евакуаційні потяги

Українці, будьте пильні: в Одесі невідомі почали поширювати фейкову інформацію про евакуаційні поїзди з міста. Проте ніяких рейсів призначено не було. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Увага! У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні потяги! Зокрема, з Одеси. Важливо! Компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані. Вірте тільки перевіреної інформації!», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» нагадали, що продовжують евакуювати мирних жителів. Пріоритет при посадці в поїзди надається дітям і жінкам. Людей просять бути готовими оперативно прибувати на залізничний вокзал свого населеного пункту і зберігати спокій.

Як працюють вокзали «Укрзалізниці»

Графіка: uz.gov.ua

У фронтову зону рейси не проводяться через активні бойові дії. На півдні це Лінія Миколаїв, Херсон, Мелітополь, на півночі – Чернігів, Ніжин, Ромни, Суми, а на сході – Ізюм, Бахмут, Волноваха, Маріуполь.

Окремо варто відзначити, що у Краматорськ, Лиман і Слов'янськ поїзди курсують, хоча вони знаходяться неподалік від фронтової лінії.

Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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