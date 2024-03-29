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Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
фото: instagram / daria_bronska

«У країні війна, а людина зі своїм хвостатим другом не може проїхати з пункту А в пукнт Б з усіма зручностями у вагоні»

Український військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга, адже йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через його службову собаку – лабрадора.

Про цей випадок повідомила пасажирка цього потягу на своїй сторінці у Instagram.

Користувачка Дарина Бронська розповіла, що військовий їхав більше 2,5 годин у тамбурі, адже йому не дозволили зайняти місце через великі розміри собаки. Провідник на її обурення відповів лише, що згідно з правилами, собаки більше 45 см не можуть просто займати одне місце: треба викупати купе, або ж більше місць.

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Допис, поширений НарКОТІК (@daria_bronska)

«Мені соромно, що у країні війна, а людина зі своїм хвостатим другом не може проїхати з пункту А в пукнт Б з усіма зручностями у вагоні. Не думайте, що їх роз'єднали, але вони їхали разом у тамбурі. Майже три години. Спитавши у хлопчини, чому він з речами у тамбурі, він тяжко вздохнув і сказав: «не дозволяють» Я була в такому шоці і не могла стримати сліз. Людина, яка нас захищає, і службова собака мають їхати більше 2,5 годин у тамбурі», – емоційно описала ситуацію її очевидиця.

Пасажирка зауважила, що це відбулося у новій електричці, і там було багато вільних місць, проте це все одно не стало порятунком для песика та його господаря. Дівчина також пригадала початок повномасштабного вторгнення, коли людей з тваринами не пускали до укриттів.

Згодом, історія набула розголосу і її прокоментувала «Укрзалізниця». Зокрема, якими правилами керуються залізничники:

  1. Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки) перевозяться в окремому купе купейного вагона не більше двох особин. При цьому пасажир зобов’язаний оплатити вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом.
  2. Пасажир має право перевозити при собі дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у поїздах та вагонах усіх категорій (крім вагонів типів «СВ» та «М») у спеціальних засобах для перевезення (контейнер, переноска тощо).
  3. У регіональних поїздах собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника. Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці, не більше одного) перевозяться за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки).

Дівчина опублікувала переписку з «Укрзалізницею», де представники компанії заявили, що усвідомлюють застарілість цих правил, і що їх необхідно оновлювати. Проте це не швидкий процес і над ним вже працюють.

Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство фото 1
скріншот: УЗ

Також історію прокоментував історик український журналіст і військовослужбовець ЗСУ Вахтанг Кіпіані.

«Укрзалізниця наполягає – тільки викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів. Уявляючи як пишуться рапорти і як підписуються - можу тільки уявити, що сказали б командир і фінслужба на ідею оплатити ціле купе. У перекладі на просту мову – «це твої проблеми, їдь і не компостуй мізки», – написав він.

Кіпіані також додав, що «стояння в тамбурі для військового і його собаки це не ексцес, так запрограмовано – це і про повагу до людини у формі, і про процедури».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» показала перший евакуаційний потяг для військових. Раніше залізниця використовувала окремі евакуаційні вагони для поранених.

Зі слів голови правління, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

Також «Укрзалізниця» повідомила, скільки евакуаційних рейсів здійснила за рік. У 2023 році потягами було евакуйовано понад 61 тисячу людей

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Теги: історія війна Укрзалізниця потяг залізниця журналіст перевезення

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