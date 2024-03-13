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Українці почали більше і регулярніше донатити на ЗСУ: результати дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українці почали більше і регулярніше донатити на ЗСУ: результати дослідження
Більшість споживачів продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок РФ
фото з відкритих джерел

Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном

92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться в дослідженні «Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення» від аудиторської компанії «Делойт» в Україні.

«Невід’ємною частиною споживацької поведінки співвітчизників залишається громадянська позиція. Донати стали майже такими ж популярними, як продукти харчування», – йдеться в дослідженні.

Наголошується, 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% більше, ніж у 2022 році. При цьому 33% опитаних роблять це систематично, що на 13% більше, ніж у 2022 році.

Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном – із 17% до 38%.

При цьому абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора. 

Нагадаємо, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП країни зростає.

Станом на зараз у Польщі працюють 225-350 тис. біженців із України. Їхню інтеграцію полегшив високий рівень освіти та велика кількість вакансій у Польщі. 

Стало відомо, що 35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися. Основною мотивацією для чоловіків є бажання захищати країну і своїх рідних.

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Теги: харчування Громадянська позиція продукти ринок

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