«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку

В області зійшов з рейок вагон вантажного потяга

Компанія «Укрзалізниця» попереджає про затримку декількох поїздів на ділянці Огульці-Ков'яги у Харківській області через сходження з рейок вагонів вантажного потяга. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Затримки станом на 15:00:

№ 2 Івано-Франківськ-Харків – 35 хвилин;

№ 45 Харків-Ужгород – 30 хвилин;

№723 Харків-Київ – 20 хвилин.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків ТАкож повідомлялося, що у Київській області «Укрзалізниця» запускає чотири додаткові приміські поїзди у Київській області.