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«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
фото: пресслужба Укрзалізниці

В області зійшов з рейок вагон вантажного потяга

Компанія «Укрзалізниця» попереджає про затримку декількох поїздів на ділянці Огульці-Ков'яги у Харківській області через сходження з рейок вагонів вантажного потяга. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Затримки станом на 15:00:

  • № 2 Івано-Франківськ-Харків – 35 хвилин;
  • № 45 Харків-Ужгород – 30 хвилин;
  • №723 Харків-Київ – 20 хвилин.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків  ТАкож повідомлялося, що у Київській області «Укрзалізниця» запускає чотири додаткові приміські поїзди у Київській області. 

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Теги: Укрзалізниця Харківщина потяг

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