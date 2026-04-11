«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева

Максим Бурич
Прямий рейс з вокзалу Києва в аеропорт Кишинева
Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд з аеропортом

«Українська» залізниця розширює можливості для міжнародних подорожей. Спільно з молдовськими колегами запроваджується новий логістичний маршрут, який дозволить пасажирам максимально зручно діставатися міжнародного аеропорту Кишинева безпосередньо з київського вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Укрзалізниця» у співпраці із залізницею Молдови вирішила протестувати продовження маршруту поїзда №351 сполученням Київ – Кишинів. Новою точкою на карті стане станція Ревака, яка розташована у безпосередній близькості до головного летовища сусідньої країни.

Це рішення покликане полегшити шлях українцям, які використовують аеропорт Кишинева як основний авіахаб в умовах закритого неба над Україною.

Головною перевагою нового рейсу є відсутність потреби шукати таксі чи міський транспорт по прибуттю. Логістика продумана таким чином, щоб пасажири могли швидко та без зайвих витрат потрапити до термінала.

«На станції Ревака на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл, який доставить їх безпосередньо до міжнародного аеропорту Кишинева», – зазначають у перевізника.

Перша поїздка за оновленим маршрутом запланована 13 квітня 2026 року, поїзд №351 Київ – Кишинів. Кінцева точка тесту: станція Ревака (Молдова).

Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд з аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила важливі новини для пасажирів. Компанія додає рейси, нову зупинку та змінює графік руху потягів. З 11 квітня призначають два додаткові щоденні приміські поїзди.

