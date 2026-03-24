Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026
Дайджест новин 24 березня 2026 року

Президент заслухав звіт української делегації про зустрічі з американською стороною. Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну. Зокрема, Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок із основною лінією електропередачі.

«Главком» склав добірку головних подій 24 березня:

Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи

Президент України заслухав звіт української делегації про зустрічі з американською стороною, зокрема щодо закритих дискусій, які відбулися в штаті Флорида. Головною темою обговорення став пошук реальних механізмів закінчення війни та напрацювання дієвих гарантій безпеки для України.

Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир
Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині

Штурмові підрозділи полку «Скеля» зачистили від російської терористичної армії село Міньківка Донецької області. «Штурмові підрозділи полку «Скеля» провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку – ключовий населений пункт на трасі Бахмут – Слов’янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку», – йдеться у повідомленні.

Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці

Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

Масована атака на Україну

У вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

Детальніше про наслідки атаки у Вінниці, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та на Тернопільщині читайте за посиланнями.

ЗАЕС втратила основну лінію живлення

Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок із основною лінією електропередачі напругою 750 кВ і наразі залежить від резервного живлення. Станом на зараз найбільша атомна електростанція Європи отримує електроенергію лише через одну резервну лінію, що створює додаткові ризики для її стабільної роботи.

Читайте також:

Читайте також

Підрозділи ДСНС продовжують роботу, надаючи всю необхідну підтримку вінничанам
Удар по Вінниці: рятувальники показали наслідки (фото)
Сьогодні, 20:59
Туреччина ініціює великий раунд переговорів
Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Києвом та Москвою
17 березня, 20:24
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після ударів США та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет
Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану
13 березня, 16:31
Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік
CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
9 березня, 05:50
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
8 березня, 05:55
Президент заявив про підготовку росіян до наступу навесні
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці
6 березня, 17:22

Події в Україні

Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на Львів
Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на Львів
Лінія фронту станом на 24 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 березня 2026. Зведення Генштабу
Львів після атаки РФ: у пошкодженому будинку чоловік вивісив український стяг
Львів після атаки РФ: у пошкодженому будинку чоловік вивісив український стяг
Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026
Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026
Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
