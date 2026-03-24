Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026

Дайджест новин 24 березня 2026 року

Президент заслухав звіт української делегації про зустрічі з американською стороною. Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну. Зокрема, Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок із основною лінією електропередачі.

«Главком» склав добірку головних подій 24 березня:

Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи

Президент України заслухав звіт української делегації про зустрічі з американською стороною, зокрема щодо закритих дискусій, які відбулися в штаті Флорида. Головною темою обговорення став пошук реальних механізмів закінчення війни та напрацювання дієвих гарантій безпеки для України.

Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир

Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині

Штурмові підрозділи полку «Скеля» зачистили від російської терористичної армії село Міньківка Донецької області. «Штурмові підрозділи полку «Скеля» провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку – ключовий населений пункт на трасі Бахмут – Слов’янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку», – йдеться у повідомленні.

Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці

Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

Масована атака на Україну

У вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

ЗАЕС втратила основну лінію живлення

Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок із основною лінією електропередачі напругою 750 кВ і наразі залежить від резервного живлення. Станом на зараз найбільша атомна електростанція Європи отримує електроенергію лише через одну резервну лінію, що створює додаткові ризики для її стабільної роботи.