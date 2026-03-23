Нова країна заявила про готовність долучитися «коаліції охочих»

Кишинів уже запропонував допомогу Україні, рішення ще за партнерами

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна готова приєднатися до «коаліції охочих» для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

За словами Санду, Молдова наразі лише висловила готовність до участі, а остаточне рішення залежить від інших учасників коаліції.

«Молдова висловила готовність брати участь у цій «коаліції охочих». Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени «коаліції охочих» ухвалять рішення про приєднання нашої країни», – зазначила вона.

Президентка наголосила, що така участь не суперечить Конституції Молдови. «Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться», – додала Санду. Вона також уточнила, що запит Молдови ще мають розглянути інші країни-учасниці коаліції.

Нагадаємо, що лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США.

До слова, парламент Молдови у першому читанні підтримав денонсацію угоди про створення Співдружності незалежних держав. Ініціатором виступило Міністерство закордонних справ країни, яке пояснило рішення порушенням базових принципів організації. У відомстві наголосили, що СНД більше не гарантує «взаємну повагу до територіальної цілісності» через війну Росії проти України та інших конфліктів.