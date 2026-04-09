«Укрзалізниця» спростила купівлю пільгових квитків для студентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрзалізниця» спростила купівлю пільгових квитків для студентів
Знижка застосовується автоматично під час оплати, після чого квиток стає доступним у цифровому форматі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Онлайн-квитки для студентів на приміські потяги та Kyiv City Express можна придбати у 19 областях

Відтепер студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що знижка за пільгою застосовується під час оплати. Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 областях країни: Київській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській і Запорізькій.

Для того, щоб придбати квиток, потрібно:

  • відкрити застосунок «Укрзалізниці» на телефоні;
  • обрати розділ «Приміські» або Kyiv City Express та точки відправлення і прибуття;
  • обрати «Студентський квиток» замість повного;
  • ввести серію та номер студентського;
  • натиснути кнопку «Додати пільгу»;
  • сплатити й квиток підтягується зі знижкою.

Нагадаємо, відтепер пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси.

Як повідомлялося, пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.

До слова, залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії.

Теги: Укрзалізниця квиток

«Укрзалізниця» спростила купівлю пільгових квитків для студентів
«Укрзалізниця» спростила купівлю пільгових квитків для студентів
Надбавки для працівників ремонтних бригад. У «Дії» розширено категорії виплат
Надбавки для працівників ремонтних бригад. У «Дії» розширено категорії виплат
Apple відключила всі способи оплати для користувачів із Росії
Apple відключила всі способи оплати для користувачів із Росії
Пашинян поглузував з Путіна через заборону «Телеграму»
Пашинян поглузував з Путіна через заборону «Телеграму»
«Резерв+» відновив роботу (оновлено)
«Резерв+» відновив роботу (оновлено)
Вперше за 22 роки Google дозволив змінювати адресу Gmail
Вперше за 22 роки Google дозволив змінювати адресу Gmail

