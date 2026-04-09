«Укрзалізниця» спростила купівлю пільгових квитків для студентів

Знижка застосовується автоматично під час оплати, після чого квиток стає доступним у цифровому форматі

Онлайн-квитки для студентів на приміські потяги та Kyiv City Express можна придбати у 19 областях

Відтепер студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що знижка за пільгою застосовується під час оплати. Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 областях країни: Київській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській і Запорізькій.

Для того, щоб придбати квиток, потрібно:

відкрити застосунок «Укрзалізниці» на телефоні;

обрати розділ «Приміські» або Kyiv City Express та точки відправлення і прибуття;

обрати «Студентський квиток» замість повного;

ввести серію та номер студентського;

натиснути кнопку «Додати пільгу»;

сплатити й квиток підтягується зі знижкою.

