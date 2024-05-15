Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори

Заборгованість НЕК «Укренерго» за послугу ДП «Гарантований покупець» за два останні роки становить близько 22 млрд грн

Кабінет міністрів України має покращити ліквідність компаній «Енергоатом» та «Укренерго» шляхом випуску облігацій або ж забезпеченням кредитування компаній, щоб повністю ліквідувати боргову кризу на ринку електроенергії України. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков в коментарі виданню Українська енергетика.

«Це (покращити ліквідність – ред.) можливо виконати шляхом надання позик для НЕК «Укренерго» з боку міжнародних фінансових установ чи українських банків або ж шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на користь НЕК «Укренерго» чи НАЕК «Енергоатом», – сказав Конеченков.

«Це необхідно, щоб «Енергоатом» міг погасити свої борги на ринку за ПСО на електроенергію для населення, а «Укренерго» – борги за послугу з ВДЕ», – пояснили в УВЕА.

Зазначається, що борги державних компаній перед виробниками відновлюваної генерації досі становлять значні суми. За підрахунками УВЕА, сумарна заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ станом на 7 травня 2024 року становить 27,3 млрд грн з ПДВ. Окрім того, рівень розрахунку ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами ВДЕ за 2022 рік становить 55,5%, за 2023 рік – 87%, за 4 місяці 2024 року – 72%.

Водночас, заборгованість НЕК «Укренерго» за послугу ДП «Гарантований покупець» за два останні роки становить близько 22 млрд грн (станом на 07.05.2024) і продовжує збільшуватись. Інвестори зазначають, що тривале існування боргової кризи й відсутність затвердженої урядом дорожньої карти щодо виходу з цієї кризи має безпосередній негативний вплив на інвестиційні плани виробників електроенергії.

Також в асоціації підкреслюють, що це негативно впливає на потенційних інвесторів, які мають можливості й розглядають Україну для інвестицій навіть попри повномасштабну війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

Водночас галузь зеленої енергетики перебуває в критичному фінансовому становищі через заборгованості минулих років та недоплати в поточному році.