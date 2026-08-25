Мобілізація жінок. Комітет Ради розставив всі крапки над «і»

Комітет Ради: Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації

В Україні мобілізацію жінок не проводять, не готують і не розглядають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.

«Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету. Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що військовий обов'язок в Україні має бути загальним для всіх громадян – як для чоловіків, так і для жінок.

Згодом на заяву колишнього міністра оборони Олексія Резнікова відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що в Україні наразі не планують запроваджувати мобілізацію жінок.

Як повідомлялося, масова мобілізація жінок в Україні може мати серйозні демографічні наслідки та спровокувати новий виїзд громадянок за кордон. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова.

До слова, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок. «Моя донька воювала в Афганістані, дружина – у Гренаді. Вони воюють не гірше за чоловіків», – сказав він.