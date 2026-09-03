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Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон
Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент
колаж: glavcom.ua

Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента щодо нагородження загиблого військового

Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо посмертного присвоєння звання Героя України старшому солдату Василю Особі – зятю мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За відповідне рішення 3 вересня проголосували 245 народних депутатів, повідомляє «Главком».

Запит до президента внесли народні депутатки Оксана Савчук та Ростислав Тістик. У ньому йдеться про присвоєння Василю Особі звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.

Підтримка депутатського запиту не означає автоматичного присвоєння державної нагороди. Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент.

Василь Особа разом з дружиною
Василь Особа разом з дружиною
фото: соцмережі

Варто зазначити, що Василь Особа був чоловіком Софії Особи, доньки Ірини Фаріон. Військовослужбовець служив у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». Він був мінометником і мав звання старшого солдата. 6 жовтня 2024 року стало відомо, що 35-річний Особа загинув у бою з російськими військами на Сіверському напрямку. У нього залишилися дружина та двоє дітей – донька Ева і син Дмитро.

Тепер депутатське звернення має бути направлене главі держави для розгляду. У разі позитивного рішення Василю Особі посмертно присвоять звання Героя України та орден «Золота Зірка».

Як відомо, 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі Фаріон та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, 24 червня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.

Теги: Верховна Рада війна звання героя Ірина Фаріон

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