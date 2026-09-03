Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон

Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента щодо нагородження загиблого військового

Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо посмертного присвоєння звання Героя України старшому солдату Василю Особі – зятю мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За відповідне рішення 3 вересня проголосували 245 народних депутатів, повідомляє «Главком».

Запит до президента внесли народні депутатки Оксана Савчук та Ростислав Тістик. У ньому йдеться про присвоєння Василю Особі звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.

Підтримка депутатського запиту не означає автоматичного присвоєння державної нагороди. Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент.

Василь Особа разом з дружиною фото: соцмережі

Варто зазначити, що Василь Особа був чоловіком Софії Особи, доньки Ірини Фаріон. Військовослужбовець служив у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». Він був мінометником і мав звання старшого солдата. 6 жовтня 2024 року стало відомо, що 35-річний Особа загинув у бою з російськими військами на Сіверському напрямку. У нього залишилися дружина та двоє дітей – донька Ева і син Дмитро.

Тепер депутатське звернення має бути направлене главі держави для розгляду. У разі позитивного рішення Василю Особі посмертно присвоять звання Героя України та орден «Золота Зірка».

Як відомо, 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі Фаріон та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, 24 червня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.