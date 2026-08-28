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Віце-спікер Держдуми РФ закликав відкрито бомбити міста України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Віце-спікер Держдуми РФ закликав відкрито бомбити міста України
Серед цивільних жертв у липні було 17 загиблих і 166 поранених дітей
фото з відкритих джерел

Толстой заявив, що удари мають змусити українців здатися

Заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой запропонував відкрито завдавати ударів по українських містах, щоб деморалізувати населення та змусити його капітулювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Толстой озвучив відповідну пропозицію в ефірі російського пропагандистського токшоу «Время покажет» на «Первом канале». Під час розмови йому нагадали, що в Україні нині проживають понад 20 млн людей, і запитали, що станеться з ними, якщо територія країни перетвориться на «випалену землю».

У відповідь російський політик заявив, що мешканців українських міст можна заздалегідь попереджати про удари та давати їм добу на евакуацію.

Толстой пояснив таку пропозицію необхідністю деморалізувати українське суспільство. За його словами, метою ударів має стати примус українців до капітуляції.

«Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокостей? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку до такого ступеня, щоб із піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам», – сказав заступник голови Держдуми.

Толстой пропонує використовувати удари по містах для деморалізації українців

Заява російського депутата пролунала на тлі багаторічних тверджень Кремля про те, що російські збройні сили нібито завдають ударів лише по військових цілях та об'єктах, пов'язаних із діяльністю Збройних сил України.

Водночас Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні документує численні жертви серед цивільного населення. У липні 2026 року в Україні загинули щонайменше 437 цивільних осіб, ще 2610 були поранені. Кількість загиблих стала найвищою з травня 2022 року.

Далекобійні засоби ураження – ракети та безпілотники – залишалися основною причиною цивільних жертв. На них припало 183 загиблих і 967 поранених. Більшість таких випадків ООН зафіксувала в міських центрах далеко від лінії фронту.

Серед цивільних жертв у липні було 17 загиблих і 166 поранених дітей. Найбільше загиблих та постраждалих зафіксували в Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах.

Російські депутати вже неодноразово закликали посилювати удари

Заява Толстого не стала першим випадком, коли представники Держдуми РФ публічно закликали до розширення російських ударів по Україні.

Раніше депутат Держдуми РФ і генерал-лейтенант запасу Андрій Гурулєв заявляв про необхідність бити по Україні та називав новою ціллю банківську інфраструктуру. За його словами, російські війська мали атакувати центри банківських операцій. Про це «Главком» писав у листопаді 2022 року.

Сам Толстой також не вперше виступає із заявами на підтримку продовження війни проти України. У липні 2026 року він заявив, що припинення бойових дій нібито може загрожувати існуванню Росії, та закликав росіян воювати «до кінця»

Російський політик має й давню історію антиукраїнських заяв. Зокрема, у 2020 році Толстой називав Україну «частиною Росії», а в 2021 році закликав українців відмовитися від незалежності та повернутися до складу РФ.

Нагадаємо, російські посадовці та пропагандисти регулярно виступають із заявами про необхідність продовження війни проти України та посилення ракетних ударів. Раніше «Главком» писав, що депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв називав новими цілями російських атак банківську інфраструктуру України.

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Теги: росія окупанти депутат Госдума населення время Москва ворог

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