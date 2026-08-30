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Арахамія готується стати доктором філософії: про що його дисертація

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Арахамія готується стати доктором філософії: про що його дисертація
У дисертації Давид Арахамія дослідив особливості роботи депутатської фракції на правах коаліції
фото: Верховна Рада

Захист дисертації голови фракції «Слуга народу» запланований на 8 вересня

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія планує здобути ступінь доктора філософії (PhD). Захист його дисертації має відбутися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Науково-консультаційного центру КНУ.

Захист дисертації Арахамії відбудеться 8 вересня о 13:00 у КНУ імені Тараса Шевченка та онлайн. Відеозапис захисту буде доступний для перегляду.

Тема дисертації нардепа – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України». Арахамія здобуває ступінь за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Науковою керівницею роботи є докторка політичних наук, професорка та завідувачка кафедри парламентаризму Валентина Гошовська.

Арахамія готується стати доктором філософії: про що його дисертація фото 1
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Як зазначається у висновку за результатами фахового семінару, актуальність дослідження Арахамії пов'язана з тим, що з 2019 року у Верховній Раді IX скликання працює одна політична сила у вигляді «монобільшості», яка фактично виконує функції парламентської коаліції в межах однієї депутатської фракції.

У дисертації Арахамія, зокрема, пропонує створити так звану «малу фракцію» для оперативного ухвалення внутрішніх рішень, експертну раду для роботи над законопроєктами та єдину цифрову парламентську платформу. 

Крім того, політик запропонував зміни до закону «Про Кабінет Міністрів України». Йдеться, зокрема, про уточнення повноважень депутатської фракції на правах коаліції щодо подання президенту кандидатури прем'єр-міністра та внесення прем'єру пропозицій щодо кандидатів до складу уряду.

Сукупність цих та інших рекомендацій, на думку нардепа, має допомогти перейти від «ситуативного кризового управління» під час воєнного стану до моделі «інституціалізованого парламентського лідерства».

Нагадаємо, ще у 2024 році Давид Арахамія пропонував законодавчо закріпити поняття «депутатська фракція, що діє на правах коаліції». Законопроєкт передбачав, зокрема, право такої фракції подавати президенту кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Однак документ був відкликаний фактично через день після реєстрації. 

У березні 2026 року Арахамія визнавав, що в роботі Верховної Ради є «певні труднощі», водночас заявляючи, що парламент дев'ятого скликання здатний працювати у складних умовах. 

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Теги: коаліція Верховна Рада освіта партія Слуга народу університет Давид Арахамія парламент фракція

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