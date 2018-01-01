В Адміністрації президента заперечили, що Саакашвілі вивезли літаком Порошенка

Саакашвілі депортували з України в Польщу

В Адміністрації президента спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Михайла Саакашвілі, нібито належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком. Про це написав завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко на



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі депортували з України в Польщу

В Адміністрації президента спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Михайла Саакашвілі, нібито належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком.

Про це написав завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко на своїй сторінці в Facebook.