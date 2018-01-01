В Адміністрації президента заперечили, що Саакашвілі вивезли літаком Порошенка
- Сьогодні, 05:31
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Саакашвілі депортували з України в Польщу
В Адміністрації президента спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Михайла Саакашвілі, нібито належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком.
Про це написав завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко на своїй сторінці в Facebook.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.
12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».
Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».
Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.
Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.