В аеропорту «Бориспіль» сів літак з евакуйованими українцями

В аеропорту «Бориспіль» сів літак з евакуйованими українцямитрансляція
Літак вже приземлився в аеропорту Борисполя, однак лише на дозаправку
20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені в карантин на 14 діб.
Літак вже приземлився в аеропорту Борисполя, однак вже відомо, що це лише дозаправка. Літак повертатиметься у Харків.
«Так, тільки що сів. О 9:39», - сказали в пресслужбі «Борисполя», відповідаючи на запитання, чи планують у них приймати літак з евакуйованими з Уханю українцями.
Це підтверджується і даними з онлайн-табло «Борисполя». Згідно з ними, літак рейсу PQ7302 прибув о 9:38 у термінал F.
У пресслужбі також зазначили, що всі необхідні процедури забезпечуватимуть МОЗ та ДСНС.
Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.
Втім, після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва. Лайнер зробив щонайменше вісім кіл в небі над Харківщиною, однак не отримав дозвіл на приземлення через сильний туман.
Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.
Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.
До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.
Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.
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