Британська розвідка пояснила, чому РФ більше не спроможна створити боєздатний резерв

Російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів

Найближчим часом російські загарбники навряд чи зможуть ефективно координувати свої війська в Україні. Армії РФ бракує досвідчених військових, вона не може створити оперативний резерв. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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Британська розвідка наголосила, що російське об'єднане угруповання військ (ОУВ) було створене на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, угруповування складалося з понад 200 тис. військових, які організовані у 70 бойових полків та бригад, розділених на п'ять груп військ.

Проте у лютому минулого року російська армія складалася з професійних солдатів, була оснащена досить сучасними автомобілями і регулярно тренувалася. Зараз ситуація змінилася.

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«Зараз російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання, при цьому багато їх підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай він проводить лише дуже прості піхотні операції», – зазначається у зведенні.

Британська розвідка сумнівається, що Росія зможе створити боєздатний резерв та зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на довгій лінії фронту в Україні.

Нагадаємо, розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.