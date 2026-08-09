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Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року
Локальні короткочасні дощі та грози можливі у західних і частині північних областей на початку тижня
колаж: glavcom.ua

Після 13 серпня опади малоймовірні, а температура поступово підвищуватиметься

В Україні 10–16 серпня переважатиме помірно тепла та переважно суха погода. Після проходження холодного атмосферного фронту на початку тижня температура відчутно знизиться, а виснажлива спека відступить. У понеділок істотних опадів уже не очікується. 11 серпня локальні короткочасні дощі та грози можливі у західних і частині північних областей, тоді як решта території залишатиметься переважно сухою. У середу на заході, півночі та місцями в центрі стане ще прохолодніше. Після 13 серпня опади малоймовірні, а температура поступово підвищуватиметься до комфортних для середини серпня значень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

10 серпня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На півдні: Температура вночі +18°..+23°, вдень +27°..+31°. Переважно сонячно, без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Хмарно з проясненнями, переважно без опадів.
  • На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +26°..+30°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +24°..+28°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року фото 1

11 серпня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +25°..+29°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.
  • На півдні: Температура вночі +18°..+22°, вдень +29°..+33°. Переважно сонячно, без опадів.
  • На заході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +24°..+29°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ і гроза.
  • На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +28°..+32°. Переважно сухо та сонячно.
  • У центрі: Температура вночі +16°..+21°, вдень +27°..+31°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
  • У Києві: Температура вночі +12°..+16°, вдень +23°..+27°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року фото 2

12 серпня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +21°..+26°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
  • На півдні: Температура вночі +16°..+21°, вдень +26°..+30°. Переважно сухо, сонячно.
  • На заході: Температура вночі +10°..+15°, вдень +21°..+27°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
  • На сході: Температура вночі +16°..+21°, вдень +26°..+30°. Переважно без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +23°..+28°. Місцями короткочасний дощ.
  • У Києві: Температура вночі +13°..+16°, вдень +21°..+25°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року фото 3

13 серпня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +24°..+28°. Переважно сухо, мінлива хмарність.
  • На півдні: Температура вночі +17°..+21°, вдень +27°..+30°. Сонячно, без опадів.
  • На заході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +23°..+27°. Переважно сухо.
  • На сході: Температура вночі +16°..+20°, вдень +25°..+29°. Малохмарно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +24°..+28°. Мінлива хмарність, переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Переважно сонячно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року фото 4

14 серпня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +25°..+29°. Сонячно, без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +17°..+22°, вдень +27°..+31°. Ясно та сухо.
  • На заході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +24°..+28°. Малохмарно, без опадів.
  • На сході: Температура вночі +17°..+21°, вдень +27°..+30°. Переважно сонячно.
  • У центрі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +25°..+29°. Сухо, мінлива хмарність.
  • У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Малохмарно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року фото 5

15 серпня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +26°..+30°. Переважно сонячно, без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +18°..+22°, вдень +29°..+32°. Сонячно та сухо.
  • На заході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +25°..+29°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На сході: Температура вночі +18°..+22°, вдень +28°..+31°. Сонячно.
  • У центрі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +26°..+30°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Малохмарно, без опадів.

16 серпня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+30°. Сонячно, без істотних опадів.
  • На півдні: Температура вночі +19°..+23°, вдень +29°..+32°. Ясно та сухо.
  • На заході: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Переважно сонячно.
  • На сході: Температура вночі +19°..+23°, вдень +29°..+32°. Сонячно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +16°..+21°, вдень +27°..+31°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Малохмарно, без опадів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. 

Також у Києві, 6 серпня, синоптики зафіксували три температурні рекорди повітря для цієї дати.

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Теги: погода гроза повітря Укргідрометцентр спека прогноз погоди

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