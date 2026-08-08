В Одесі вирує ураган

Місто раптово накрила потужна негода з градом і шквальним вітром, яка перетворила вулиці на річки

Після тривалого періоду виснажливої літньої спеки Одесу раптово накрив потужний циклон, який приніс із собою інтенсивні опади та небезпечні шквали. Сильна злива в супроводі граду миттєво затопила міські автошляхи, суттєво ускладнивши рух транспорту та пішоходів у різних районах міста. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».

Очевидці масово публікують у соціальних мережах кадри наслідків розбурханої стихії, яка на своєму шляху трощить усе. Найгірша ситуація поблизу самого моря, де штормовий вітер досяг рівня справжнього урагану.

❗️На узбережжі Одеси почався сильний шторм: шквальний вітер зносить буквально усе на своєму шляху, – місцеві ЗМІ pic.twitter.com/3Ib7m3hpR0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2026

На оприлюднених відео видно, як потужні пориви вітру безжально зносять пляжні парасольки та елементи інфраструктури розважальних комплексів на узбережжі. Відпочивальники змушені були тікати з пляжів, рятуючись від негоди та стрімких хвиль.

Тим часом у спальних районах і центрі міста інтенсивні опади з градом супроводжуються масовим деревопадом. Шквальний вітер валить старі дерева, які блокують пішохідні зони, тротуари та проїжджу частину.

Нагадаємо, потужна злива накрила Прикарпаття, спричинивши підтоплення у низці населених пунктів. Зокрема, на території Буковеля дорогами курорту пронеслися бурхливі потоки брудної води.

7 серпня в Україні різко змінилася погода. Через холодний атмосферний фронт із заходу спека відступає, натомість приходять дощі та грози. 8 серпня по всій території України оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру до 15-20 м/с.