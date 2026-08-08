В Одесі вирує ураган
Місто раптово накрила потужна негода з градом і шквальним вітром, яка перетворила вулиці на річки
Після тривалого періоду виснажливої літньої спеки Одесу раптово накрив потужний циклон, який приніс із собою інтенсивні опади та небезпечні шквали. Сильна злива в супроводі граду миттєво затопила міські автошляхи, суттєво ускладнивши рух транспорту та пішоходів у різних районах міста. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».
Очевидці масово публікують у соціальних мережах кадри наслідків розбурханої стихії, яка на своєму шляху трощить усе. Найгірша ситуація поблизу самого моря, де штормовий вітер досяг рівня справжнього урагану.
На оприлюднених відео видно, як потужні пориви вітру безжально зносять пляжні парасольки та елементи інфраструктури розважальних комплексів на узбережжі. Відпочивальники змушені були тікати з пляжів, рятуючись від негоди та стрімких хвиль.
Тим часом у спальних районах і центрі міста інтенсивні опади з градом супроводжуються масовим деревопадом. Шквальний вітер валить старі дерева, які блокують пішохідні зони, тротуари та проїжджу частину.
Нагадаємо, потужна злива накрила Прикарпаття, спричинивши підтоплення у низці населених пунктів. Зокрема, на території Буковеля дорогами курорту пронеслися бурхливі потоки брудної води.
7 серпня в Україні різко змінилася погода. Через холодний атмосферний фронт із заходу спека відступає, натомість приходять дощі та грози. 8 серпня по всій території України оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру до 15-20 м/с.
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