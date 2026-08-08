У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка

Містяни радіють через яскраве погодне явище

Увечері 8 серпня Київ після повітряної тривоги через загрозу реактивних БПлА накрила гроза. Після зливи в різних районах столиці та області жителі побачили в небі веселку, а місцями – навіть подвійну. Як інформує «Главком», про погодні явища кияни повідомляли у соціальних мережах, публікуючи фото та відео.

Напередодні у столиці лунали вибухи, працювала ППО. Веселка з’явилася у небі незабаром після відбою повітряної тривоги, тож містяни вгледіли у цьому добрий знак.

Нагадаємо, 8 серпня по всій території України оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру до 15-20 м/с.

В Україні 6 серпня був пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+39°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.