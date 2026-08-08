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Буковель пішов під воду після потужної зливи (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Буковель пішов під воду після потужної зливи (відео)
Прикарпаття накрила потужна негода
скриншот

Сильні дощі спричинили підтоплення й в інших населених пунктах Прикарпаття

Потужна злива накрила Прикарпаття, спричинивши підтоплення у низці населених пунктів. Зокрема, на території Буковеля дорогами курорту пронеслися бурхливі потоки брудної води. Відео з наслідками негоди активно поширюють у соціальних мережах, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як значні потоки води рухаються дорогами Буковеля у Поляницькій громаді. Негода зачепила й інші райони Івано-Франківської області. Про підтоплення повідомляли в Івано-Франківську, Калуші та Угринові.

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Синоптики напередодні попереджали про значні дощі та грози. Також прогнозували град і пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Протягом доби 8 серпня через значні опади у суббасейнах річок Прута (за за 15–20 км від Буковеля) та Сірету очікуються підвищення рівнів води на 0,3 - 1,0 м, без негативних наслідків. При інтенсивних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, на малих водотоках – різкі швидкоплинні підвищення рівнів води

Кадри з Буковеля спричинили активне обговорення у соцмережах. Деякі користувачі припускають, що масштаби потоків води можуть бути пов'язані з вирубуванням лісів та інтенсивною забудовою Карпат. Водночас офіційно причини настільки сильного поверхневого стоку наразі не встановлені.

Нагадаємо, 7 серпня в Україні різко змінилася погода. Через холодний атмосферний фронт із заходу спека відступає, натомість приходять дощі та грози. 8 серпня по всій території України оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру до 15-20 м/с.

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Теги: погода дощ Івано-Франківщина Буковель негода

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