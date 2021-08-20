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    В Україні на суботу оголосили штормове попередження

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    21 серпня&nbsp;очікуються небезпечні метеорологічні явища: грози, град та шквали - В Україні на суботу оголосили штормове попередження
    21 серпня очікуються небезпечні метеорологічні явища: грози, град та шквали
    Фото: РБК-Україна

    У декількох областях завтра зіпсується погода

    У суботу, 21 серпня, на сході, у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікуються грози, град і шквали. Про це у фейсбуці повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними Укргідрометцентру, 21 серпня у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – ідеться у повідомленні.

    На сьогодні в Україні також було оголошено штормове попередження.

    Напередодні Дніпро потерпало від зливи: вулицями міста плавали авто.

    До слова, рясні дощі, які йшли у Хмельницькому декілька днів поспіль, наробили чимало лиха. У місті були проблеми з транспортом, автовласники повідомляли про загублені та знайдені номерні знаки, частина жителів Хмельницького сиділо без світла, не працювали і деякі світлофори.

    Раніше на Буковині буревій повалив дерева.

    Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди клімат Укргідрометцентр вітер буревій дощ
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    В Україні на суботу оголосили штормове попередження