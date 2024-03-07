В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:55 в Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

До слова, триває 743-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.