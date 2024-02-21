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Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні станом на 12:11 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канал фіксували зліт двох винищувачів МіГ-31к. Станом на 13:20 тривогу скасовано. 

Масштабна повітряна тривога тривала понад годину фото 1

Триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: тривога

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