Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:11 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канал фіксували зліт двох винищувачів МіГ-31к. Станом на 13:20 тривогу скасовано.

Триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.