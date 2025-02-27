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ЗСУ знищили окупанта, який був чемпіоном Росії з веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ знищили окупанта, який був чемпіоном Росії з веслування
Поховають ліквідованого окупанта Заплатникова сьогодні, 27 лютого, у місті Сальськ

Окупант Заплатников мав спортивний розряд «майстер спорту Росії»

Сили оборони знищили титулованого російського веслувальника Володимира Заплатникова. Про це інформує «Главком».

Володимир Заплатников народився у 1986 році. Мав спортивний розряд «майстер спорту Росії» з веслування на байдарках та каное.

Також ліквідований окупант був чемпіоном Росії, переможцем та призером чемпіонатів Росії, Спартакіад серед учнів та молоді.

Поховають Заплатникова сьогодні, 27 лютого, у місті Сальськ (Ростовська область Російської Федерації).

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Теги: веслування на байдарках і каное війна росія окупанти

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