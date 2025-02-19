На Черкащині уламки ворожого дрона пошкодили будинки і ЛЕП

Тривога в регіоні тривала майже шість годин

В Уманському районі Черкаської області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджені лінія електропередач, вісім будинків та господарчі споруди. Також постраждали троє людей, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його інформацією, уночі тривога в регіоні тривала майже шість годин. Сили ППО знищили сім російських безпілотників.

Всі постраждалі відмовились від госпіталізації – вони дістали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 19 лютого, ворожої атаки зазнала й Київська область. Там зафіксовано пошкодження у Фастівському районі та Вишгородській громаді.

Щодо Києва, то в українській столиці повітряна тривога через загрозу російських дронів тривала всю ніч.

Главком повідомляв, що у ніч проти 19 лютого російські окупанти завдали руйнівного удару по Одесі. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, у тому числі дитина.