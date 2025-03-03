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Кривий Ріг атаковано «шахедами»: є пошкодження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Кривий Ріг атаковано «шахедами»: є пошкодження
Кривий Ріг атакували безпілотники
фото: Вичерпно

Після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження

Сьогодні, 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

«Місто атаковане ворожими безпілотниками типу «шахед». Після вибухів триває обстеження території. У декількох багатоповерхових будинках є пошкодження. Інформації щодо постраждалих зараз немає», – пише Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що попередньо, внаслідок атаки є постраждала. Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці.

Раніше окупанти атакували Харків безпілотниками. Є влучання у будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За словами Терехова, «шахед» вдарив по багатоповерховому будинку у Київському районі міста. На одному з поверхів виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. 

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов пише, що внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках.

Зараз відомо про чотирьох постраждалих. Без госпіталізації.

До слова, з січня місяця окупанти нарощували свої спроможності контролю українського пересування, що призвело до погіршення ситуації у Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deepstate.

«Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином», – пишуть у Deepstate.

Після того, як окупанти відчули успіх, вони намагалися прорватися у село Новеньке у Сумській області.

Теги: окупанти війна Кривий Ріг Олександр Вілкул Україна будинок місто

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