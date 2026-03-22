В Україні зросли ціни на популярний овоч

Найближчими тижнями очікується збільшення імпорту томатів із Туреччини

В Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше, передає «Главком».

Фахівці пояснили, що ситуація виникла через обмежені поставки. Минулого тижня імпортери та оптові компанії переважно розпродавали продукцію, закуплену на початку місяця, тоді як нові партії надходили у мінімальних обсягах.

У результаті на ринку сформувався дефіцит, що дозволило постачальникам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Водночас учасники ринку зазначили, що найближчими тижнями очікується збільшення імпорту томатів із Туреччини. Це має допомогти стабілізувати ситуацію та стримати подальше зростання цін.

Попри це, наразі імпортні помідори в Україні вже коштують у середньому на 45% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Раніше повідомлялось, що ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. 

Читайте також:

Читайте також

2026 рік може стати переломним для українського молочного сектору
Молочна галузь України на межі обвалу: чи стане продукт дефіцитом
27 лютого, 05:43
За тиждень ціни зросли на 14%, фермери очікують подальшого скорочення запасів
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
4 березня, 23:30
Проєкт розпорядження передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування
Знижка до 90% на паркування у Києві: влада пропонує обговорити нові тарифи
5 березня, 09:55
G7 може відкрити стратегічні резерви нафти через ціновий шок війни з Іраном
G7 скликає екстрену нараду, щоб зупинити хаос на нафтовому ринку
9 березня, 11:29
Через війну на Близькому Сході зупинився потік нафти
Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
12 березня, 20:45
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 18 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
18 березня, 07:47
Ринок готується до тривалого збитку для цього важливого хабу СПГ, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок
Ціни на газ у Європі різко зросли
19 березня, 11:47
За тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4%
Ціни на нафту впали: що стало причиною
20 березня, 09:34

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
