В Україні зросли ціни на популярний овоч

Найближчими тижнями очікується збільшення імпорту томатів із Туреччини

В Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше, передає «Главком».

Фахівці пояснили, що ситуація виникла через обмежені поставки. Минулого тижня імпортери та оптові компанії переважно розпродавали продукцію, закуплену на початку місяця, тоді як нові партії надходили у мінімальних обсягах.

У результаті на ринку сформувався дефіцит, що дозволило постачальникам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Водночас учасники ринку зазначили, що найближчими тижнями очікується збільшення імпорту томатів із Туреччини. Це має допомогти стабілізувати ситуацію та стримати подальше зростання цін.

Попри це, наразі імпортні помідори в Україні вже коштують у середньому на 45% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Раніше повідомлялось, що ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків.